Le Royaume-Uni espère mettre fin à l'isolement des cas positifs au Covid-19 dès fin février

L'un des plus endeuillés en Europe avec plus de 158.600 morts, le Royaume-Uni a subi au tournant de l'année une déferlante du variant Omicron avec des records de contaminations quotidiennes, culminant à plus de 200.000, mais les cas positifs ont amorcé une forte baisse, et les hospitalisations déclinent également. À cela s'ajoute une couverture vaccinale élevée de la population, de quoi justifier, pour le gouvernement britannique, la levée des restrictions.