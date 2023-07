Pape François à Marseille : le Vatican détaille sa visite des 22 et 23 septembre 2023

On en sait un peu plus sur la visite du pape François à Marseille en septembre prochain. Le Vatican a officialisé samedi ce déplacement de deux jours, prévu les vendredi 22 et samedi 23 septembre dans la cité phocéenne.

D'après le programme publié par le Vatican, le pape est attendu à Marseille le vendredi après-midi, et sera accueilli à l'aéroport par Emmanuel Macron, avant d'aller assister à une prière dans la basilique Notre-Dame de la Garde, puis de se recueillir "près du Mémorial dédié aux marins et migrants perdus en mer".