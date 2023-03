Le Pape François, 10 ans de pontificat en 10 dates

Le 24 juillet 2022, le pape François, affaibli par des douleurs au genou, est très attendu au Canada pour évoquer un sombre chapitre : entre la fin du XIXe siècle et les années 1990, quelque 150.000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans plus de 130 pensionnats, subventionnés par l'État, mais administrés en majorité par l'Église catholique. Jusqu'à 6000 enfants y laisseront la vie. Après une prière, le pape François demande"pardon" à trois reprises, "avec honte et clarté". "Personne ne doit oublier ce qui s'est passé dans les pensionnats, et nous devons tous veiller à ce que cela ne se reproduise jamais."