Comment le scandale fiscal des "Paradise Papers" renforce les soupçons sur les liens russes des proches de Trump

Déjà auditionné par le Sénat américain dans cette affaire, le gendre de Donald Trump, également haut conseiller du pouvoir, va-t-il devenir le talon d’Achille de son beau-père ? Les "Paradise Papers" montrent en tout cas que Jared Kushner, par l’intermédiaire d’une société immobilière qu’il co-détient, a reçu quelque 850.000 dollars de la part de Youri Milner, un investisseur russe basé dans la Silicon Valley. Problème : certains placements récents du milliardaire de 55 ans – décrit par Le Monde comme l’un des "plus prospères" de sa génération – dans des entreprises américaines de premier plan interrogent.

Et pour cause : l’ICIJ fait savoir que des firmes contrôlées par le Kremlin ont financé une partie des opérations de Youri Milner. Une de ces entreprises, VTB Bank, deuxième banque de Russie, a laissé 191 millions de dollars (165 millions d’euros) à une société de l’investisseur – DST Global – qui les a placés au capital de Twitter. Mais ce n’est pas tout : la filiale financière du géant énergétique Gazprom, dont le gouvernement russe est actionnaire majoritaire, a quant à elle financé 920 millions de dollars (794 millions d’euros) dans une société écran – Kanton Services – ayant elle-même investi dans DST Global qui détenait a alors acheté 78 millions d'actions Facebook. Actions qui ont ensuite été revendues au moment de l’entrée en bourse des deux réseaux sociaux, respectivement en 2013 et 2012, permettant de dégager environ un milliard de dollars (863 millions d’euros) pour ce qui concerne Facebook.