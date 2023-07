Paradise Papers : le duché de Lancaster, ce domaine privé de la Reine d'Angleterre très lucratif au cœur du scandale

Des revenus, héritage d'une époque révolue et dont les origines sont parfois assez insolites. En effet, en Grande-Bretagne, les biens appartenant à des personnes décédées qui n'ont pas fait de testament ou n'ont pas de descendants sont reversés à l'Etat. A l'exception des biens situés dans les duchés de Cornouailles et de Lancaster, qui reviennent respectivement au prince Charles et à la reine Elizabeth II. Le prince Charles, héritier du trône d'Angleterre, a par exemple empoché 688.800 euros en 2012 des personnes décédées dans son duché de Cornouailles.

Sous le feu des critiques, le Duché a répondu ce lundi aux accusations. "Tous nos investissements font l'objet d'un audit complet et sont légitimes", a affirmé une porte-parole. Et d'ajouter : "Nous effectuons un certain nombre d'investissements, dont quelques uns avec des fonds à l'étranger". Ces derniers ne représentent que 0,3% de la valeur totale du Duché, selon elle.