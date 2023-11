Paris sportifs : la Répression des fraudes alerte sur les faux "bons tuyaux" des sites de "pronostiqueurs"

Un "groupe VIP" à rejoindre, des pronostics "confirmés" et une "stratégie" à suivre pour faire "progresser" son capital et atteindre enfin la "route vers la fortune"... La Répression des fraudes a annoncé jeudi avoir épinglé quatre sites de conseils en paris sportifs pour des faux "bons tuyaux" ("tipsters" en anglais), mettant en garde contre les pratiques de ces "pronostiqueurs" qui ont essaimé ces dernières années sur Internet. Ces sites, qui représentent 36% des professionnels contrôlés, sont accusés de "tromper les consommateurs" en faisant miroiter des gains avantageux, mais sans aucune garantie.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait contrôlé en 2021 et 2022, en lien avec l'Autorité nationale des jeux, les pratiques des sites proposant une offre de conseils en paris sportifs en ligne. Ces sites "se font connaître sur les réseaux sociaux" et mettent à disposition, "gratuitement ou non", "l’analyse et les résultats probables d’évènements sportifs, championnats de football ou de basketball notamment", indique-t-elle dans un communiqué.