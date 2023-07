Quand les violences en France nourrissent les fausses informations dans le monde

L'utilisation d'armes lourdes

Il est aussi question d'armes pour ces internautes anglais qui décrivent une France "en guerre". Preuve en est l'utilisation d'armes lourdes par les manifestants. Une vidéo, partagée par le dirigeant du parti d’extrême droite Britain First prétend montrer "des émeutiers armés montrant leur arsenal d'armes en France". Cette scène n'a aucun rapport avec les violences perpétrées dans le pays depuis la mort du jeune Nahel et remonte à trois ans plus tôt. Elle se déroule à Dijon à l'été 2020, lorsqu'un gang tchétchène de Dijon appelait à se venger après l'agression d'un adolescent par un groupe rival. Une enquête avait alors été ouverte après une série d'incidents dans la ville.

D'autres comptes anglophones ont partagé des images de manifestants français, qui seraient lourdement armés de fusils AK-47. Une scène à peine croyable pour un public français. Et pour cause : la vidéo utilisée est celle de l'attentat terroriste meurtrier du 7 janvier 2015 à Paris, contre le magazine satirique Charlie Hebdo. Elle montre ainsi les frères Kouachi remonter dans un véhicule après avoir assassiné douze personnes dans les locaux du journal, dans le 11e arrondissement de la capitale.