Partenariat Rwanda/Royaume-Uni sur les migrants (de tous pays) : le premier vol annulé

Mais depuis qu'il a été pensé, le partenariat entre Londres et Kigali bat de l'aile et qui a subi des "problème de démarrage", du propre aveu de Boris Johnson. En avril, le Premier ministre déclarait que des milliers de demandeurs d'asile seraient renvoyés et que le premier vol partirait en mai. Et alors que le premier vol devait compter plus d'une centaine de passagers, il n'en dénombrait plus que sept avant son décollage prévu, en raison des recours en appel effectués par la majorité d'entre eux. La légalité de l'accord doit être examinée par la CEDH le mois prochain.