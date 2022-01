"Partygate" : le rapport de Sue Gray épingle des "erreurs de leadership", Boris Johnson s'excuse

Plus de 70 personnes ont été interrogées dans le cadre de l'enquête administrative et une série de documents ont été examinés, dont des emails, des messages Whatsapp et des textos, des photographies ainsi que les entrées et sorties des bâtiments officiels. Le principal objectif du rapport de Sue Gray était de faire la lumière sur la nature de ces "rassemblements" illégaux dans la sphère privée de Downing Street, au vu des règles contre le Covid-19 en vigueur et à une période où les Britanniques étaient contraints de limiter drastiquement leurs interactions sociales en raison de la pandémie.