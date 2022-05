"Partygate" : un rapport met en cause le sommet du pouvoir, Boris Johnson s'excuse (encore)

Sans nommer de responsables ni recommander de sanctions, elle met en cause les plus hauts responsables du pouvoir pour ces événements qui "n'auraient pas dû être autorisés à se produire". "Certains des fonctionnaires les moins expérimentés ont cru que leur participation à certains de ces événements était autorisée étant donné la présence de hauts dirigeants. Les hauts dirigeants, qu'ils soient politiques ou officiels, doivent assumer la responsabilité de cette culture", a dénoncé Sue Gray.

Suite à la publication de ces conclusions, le chef du gouvernement conservateur a de nouveau présenté ses excuses devant les députés au Parlement. Le Premier ministre a assuré assumer "l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé" tout en se montrant décidé à rester en poste pour "se concentrer sur les priorités des Britanniques", guerre en Ukraine et inflation galopante.

Le chef de l'opposition travailliste Keir Starmer a de son côté appelé au départ de Boris Johnson pour "restaurer la dignité" au pouvoir : "On ne peut pas à la fois faire la loi et la violer". Celui-ci est cependant fragilisé lui-même. Une enquête de police est en cours après qu'il a été révélé qu'il avait partagé des bières et des currys avec son équipe en campagne l'an dernier, malgré les restrictions.