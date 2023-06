Partygate : les députés britanniques votent un rapport explosif, Boris Johnson banni du Parlement

Cette consultation des députés n'a donc que peu d'impact concret, mais elle représente une humiliation pour le charismatique et controversé conservateur. Il avait qualifié le rapport de "chasse aux sorcières" et avait crié, lors de sa publication, à "l'assassinat politique". Dans son document, qui a ravivé les divisions au sein de la majorité, la commission a conclu qu'il avait "induit la Chambre en erreur sur une question de la plus haute importance pour la Chambre et pour le public" et ce, "à plusieurs reprises".

L'ex-dirigeant, qui sera bientôt père pour la huitième fois, reste populaire dans son parti pour avoir mis en œuvre le Brexit. En 2019, il était arrivé au pouvoir après une large victoire électorale. Mais, selon un sondage, 69% des Britanniques et 51% des électeurs conservateurs pensent qu'il a bel et bien menti au Parlement. Boris Johnson, ex-journaliste, a déjà trouvé une nouvelle activité : il a été embauché comme éditorialiste par le tabloïd conservateur Daily Mail.