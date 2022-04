"Partygate" : Boris Johnson va écoper d'une amende pour infractions aux règles anti-Covid

L'opposition travailliste a immédiatement réagi en demandant le départ du chef du gouvernement et du ministre des Finances. "Boris Johnson et Rishi Sunak ont enfreint la loi et menti à plusieurs reprises aux Britanniques. Ils doivent tous les deux démissionner. Les conservateurs sont totalement inaptes à gouverner", a notamment tweeté le chef du Labour Keir Starmer.

Boris Johnson, qui avait fait son mea culpa devant les députés après la révélation du scandale, a renouvelé ses excuses, mais en excluant toute démission. "Laissez moi dire tout de suite que j'ai payé l'amende et que je présente une fois de plus mes excuses complètes", a-t-il déclaré à la télévision britannique, ajoutant, interrogé sur les appels à démissionner: "Je veux maintenant continuer et remplir le mandat qui est le mien".