"Pas de consensus scientifique sur le réchauffement climatique" : qui sont ces 1200 "scientifiques" qui n'y croient pas ?

Baptisé "Déclaration mondiale sur le climat", le texte reprend l'avis de ces "scientifiques et professionnels" qui regrettent que le débat sur le dérèglement climatique se soit, à leurs yeux, éloigné des preuves empiriques. À l'initiative de cette tribune, un certain "groupe d'intelligence climatique mondiale" (CLINTEL), une fondation indépendante créée en 2019 par l'ingénieur Guus Berkhout et le journaliste scientifique Marcel Crok. Deux noms bien connus de la sphère climato-sceptique.

Le premier est un ingénieur néerlandais qui a fait une partie de sa carrière dans l'enseignement, en tant que professeur d'acoustique, de géophysique et de gestion de l'innovation à l'Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas. Mais il a débuté dans le privé. Et pas dans n'importe quelle entreprise. Guus Berkhout a en effet travaillé durant une dizaine d'années pour le pétrolier Shell, pour qui il était spécialisé dans l'exploration géologique de gisements de combustibles fossiles. Quant au deuxième, c'est un journaliste actif dans cette sphère idéologique depuis plus de dix ans. En 2010 déjà, il publiait un livre "L'état du climat", dans lequel il remettait en cause les conclusions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec). S'il ne nie pas le réchauffement climatique, il fait partie de ceux qui se rassurent en disant que les fluctuations du climat ont toujours existé. Comme nous vous l'expliquions ici, cette théorie est trompeuse.