Paul-Henri Nargeolet mort à bord du Titan : pluie d'hommages pour ce "spécialiste remarquable et légendaire"

"C'est un homme qui restera dans les mémoires comme l'un des plus grands explorateurs des fonds marins de l'histoire moderne. Quand on pense au Titanic et à tout ce que l'on sait aujourd'hui sur le navire, on pense à Paul-Henri Nargeolet et à son travail légendaire", écrivent ses proches dans ce texte cité dans plusieurs médias anglophones, dont The Daily Mail. "Mais ce dont nous nous souviendrons le plus, c'est de son grand cœur, de son incroyable sens de l'humour et de l'amour qu'il portait à sa famille", ont-ils également souligné. "Il nous manquera aujourd'hui et tous les jours jusqu'à la fin de notre vie."

Son beau-fils John Paschall s'est aussi exprimé sur les risques pris par l'explorateur, sur la chaîne CBS. "J'ai le sentiment qu'il les acceptait et qu'il les connaissait, mais qu'il aimait ce qu'il faisait. (...) Le fait qu'il ait passé ses derniers instants près d'une scène qui comptait tant pour lui, cela veut dire beaucoup", a-t-il déclaré. "Sa maison, loin de chez lui, c'était l'océan".