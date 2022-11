"La Jeune Fille à la Perle" vandalisé : deux mois de prison pour les activistes collés au tableau

Ils avaient pris pour cible La Jeune Fille à la Perle. Deux militants écologistes, membres du collectif "Just Stop Oil", ont été condamnés, mercredi 2 novembre, à deux mois de prison, dont un avec sursis, pour s'en être pris au célèbre tableau de Johannes Vermeer. Trois hommes de nationalité belge, deux de 45 ans et un de 42, s'étaient collés, la semaine passée, avec de la colle forte à la vitre protégeant l'œuvre de 1665, exposée au musée Mauritshuis de La Haye, aux Pays-Bas.

Le tableau, "heureusement, n'a pas été endommagé", avait rassuré le Cabinet royal de peinture, qui abrite des centaines d'œuvres, notamment de Vermeer et Rembrandt. Le Mauritshuis avait ajouté qu'il serait exposé à nouveau "dès que possible". Mais le tribunal de La Haye a reconnu que le cadre et la plaque arrière ont été abîmés et jugé l'acte "choquant" pour de nombreuses personnes, a rapporté l'agence de presse néerlandaise ANP. "N'importe qui peut imaginer la fragilité d'un tel tableau et le fait qu'il aurait pu être perdu si ça avait mal tourné", a souligné un juge, cité par l'ANP.