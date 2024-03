Pays-Bas : le dirigeant d'extrême droite Geert Wilders ne sera finalement pas Premier ministre

Geert Wilders, qui avait connu une large victoire électorale aux Pays-Bas en novembre, a finalement annoncé qu'il ne deviendrait pas Premier ministre. Le dirigeant d'extrême droite a indiqué qu'il n'avait pas le soutien de l'ensemble des partis avec lesquels il tentait de former un gouvernement. L'homme de 60 ans est connu pour ses positions climato-sceptiques et islamophobes.

Il n'accèdera finalement pas au pouvoir aux Pays-Bas, du moins pour le moment. Le dirigeant d'extrême droite Geert Wilders, auteur d'une victoire retentissante aux élections législatives en novembre dernier, a annoncé qu'il ne serait finalement pas Premier ministre, comme cela fut un temps envisagé. L'homme politique a communiqué lui-même la nouvelle sur son compte X. "Je ne peux devenir Premier ministre que si TOUS les partis de la coalition me soutiennent, a-t-il déclaré mercredi 13 mars sur le réseau social. Ce n'était pas le cas."

Ces derniers jours, les médias néerlandais avaient fait état d'une percée dans les négociations pouvant mener à la constitution d'un gouvernement de technocrates, que Geert Wilders ne pourrait pas diriger. À l'issue de "bonnes" et "intenses" discussions lundi et mardi, les partis politiques se disent désormais prêts à franchir une "prochaine étape" dans la formation d'un gouvernement, a indiqué le superviseur des tractations plus tôt dans la semaine.

Des positions islamophobes et climatosceptiques

Geert Wilders devrait donc continuer à siéger en tant que député au Parlement néerlandais. Une manière de rester "libre" et critique, sans devoir agir au nom des autres partis, a souligné le média public NOS ces derniers jours. La victoire inattendue de cette figure de la scène politique aux Pays-Bas, à l'automne dernier, avait mis sur le devant de la scène au niveau européen ses positions climatosceptiques et islamophobes. Dans un manifeste, Geert Wilders préconise notamment l'interdiction des mosquées et du Coran, ainsi que la sortie de l'Union européenne des Pays-Bas.

L'actuel Premier ministre, Mark Rutte, démissionnaire l'été dernier, reste toujours en poste en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Mais le temps presse pour trouver une solution, Mark Rutte étant fortement pressenti pour prendre la tête de l'Otan. Geert Wilders, lui, ne compte pas abandonner pour autant ses velléités d'accession au pouvoir. "N'oubliez pas : je deviendrai un jour Premier ministre des Pays-Bas, a-t-il souligné. Avec le soutien d’encore plus de Néerlandais. Si ce n’est pas demain, alors après-demain. Parce que les voix de millions de Néerlandais seront entendues !"

Dans le système politique néerlandais très fragmenté, où aucun parti n'est assez fort pour gouverner seul, l'annonce des résultats marque généralement le début de plusieurs mois de tractations. Depuis les élections, le soutien au PVV, le parti de Geert Wilders, n'a fait que se renforcer, selon les sondages.