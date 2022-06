Pays-Bas : les jeunes chômeurs des banlieues françaises au cœur d'une polémique

Dans l'Union Européenne, les taux de chômage les plus élevés en avril ont été enregistrés en Espagne (13,3 %), en Grèce (12,7 %) et en Italie (8,4 %). Néanmoins, les Pays-Bas, la République Tchèque, l'Allemagne et la Pologne affichent les taux les plus faibles selon les dernières données.