Pays-Bas : une prise d'otages en cours à Ede, 150 maisons évacuées

Une prise d'otages impliquant plusieurs personnes est en cours dans un bâtiment du centre de la ville d'Ede, a déclaré la police néerlandaise. Trois des otages ont été libérés. Selon la police, il n'y a pour le moment pas de signe d'une "motivation terroriste".

Plusieurs personnes ont été prises en otage ce samedi dans une localité du centre des Pays-Bas, a annoncé la police, précisant que les maisons avaient été évacuées et le centre-ville bouclé. "Une prise d'otages impliquant plusieurs personnes est en cours dans un bâtiment du centre de la ville d'Ede", une commune de 110.000 habitants située dans la province de Gueldre, dans le centre du pays, a déclaré la police dans un communiqué publié sur le réseau social X.

Centre-ville bouclé

Un cordon de sécurité a été mis en place autour du café Petticoat et les habitants d'environ 150 maisons ont été placés en sécurité, a-t-elle ajouté. On ignore officiellement le nombre d'otages retenus, mais les médias locaux évoquent quatre à cinq personnes. Sur X, la police de la province de Gueldre a ensuite indiqué que "trois otages viennent d'être libérés" et que "la situation n’est pas encore terminée". Des images diffusées par la chaîne publique NOS ont montré trois jeunes gens quittant le bâtiment les mains en l'air. La municipalité locale a indiqué sur son site internet que le centre-ville avait été fermé et que la police anti-émeute et des experts en explosifs se trouvaient sur les lieux.

Il n'y a pas pour le moment pas de signe d'une "motivation terroriste" concernant la prise d'otages en cours, a annoncé la police néerlandaise. "Nous voyons qu'il y a beaucoup de questions sur le motif. Pour l'instant, rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte terroriste", a déclaré la police de la province de Gueldre sur X.