Pays-bas : un camion fonce dans une foule, au moins six morts

Samedi en fin de journée, dans un village près de Rotterdam, aux Pays-Bas, un camion a fait une sortie de route et a foncé sur un groupe de personnes qui dînait dehors, selon la police néerlandaise. Selon son dernier bilan, rendu ce dimanche matin, six personnes ont été tuées samedi et sept autres blessées dans l'accident. "Nous avons maintenant six personnes tuées et sept blessées, dont une grièvement, après l'accident d'hier", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police, Mirjam Boers. Un premier bilan de l'accident faisait état d'au moins deux morts et plusieurs blessés.

Celui-ci s'est produit en début de soirée lorsque le camion immatriculé en Espagne a quitté la route à Zuidzijdsedijk, à environ 30 km au sud de Rotterdam. "Le camion a foncé sur un groupe de personnes qui participaient à un barbecue de quartier", a indiqué la police de Rotterdam sur son compte Twitter. "Un camion, qui s'est détaché de la digue pour une raison inconnue, s'est retrouvé au milieu de celle-ci", ajoute-t-elle sur son site.