Pays-Bas : une plainte déposée contre un donneur de sperme en série, père d'au moins 550 enfants

Est-ce de la générosité ou un désir de reproduction jamais inassouvi ? Aux Pays-Bas, un musicien néerlandais de 41 ans, originaire de La Haye, aurait engendré au moins 550 enfants dans le monde grâce à des dons de sperme, rapporte ABC News. Une frénésie qui a poussé la Fondation Donorkind ("enfant de donneur"), une organisation qui défend les droits des enfants issus de dons, à porter plainte auprès d'un tribunal néerlandais afin de stopper ses folles velléités.

"Le donneur a donné la priorité à son désir de reproduction et sa conduite constitue une menace pour le bien-être mental et physique des enfants du donneur", a déclaré Mark de Hek, l'avocat de la fondation, sur Euronews. L'homme, identifié par les médias néerlandais comme "Jonathan M.", a fait don de son sperme à au moins 13 cliniques aux Pays-Bas et à l'étranger, indique la fondation. Or, selon les directives médicales néerlandaises, un donneur ne peut engendrer que 25 enfants, afin de prévenir les relations incestueuses et de protéger la santé mentale des enfants nés de donneurs.