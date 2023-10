Pédocriminalité dans l'Église : plus de 200.000 victimes d'agression sexuelle de la part de religieux en Espagne

"Il y a un changement d'attitude dans l'Église pour être totalement ouverte à ce que cela soit affronté dans sa totalité, a indiqué Ángel Gabilondo, le Défenseur du peuple espagnol, équivalent du Défenseur des droits en France et en charge du dossier dans le pays. J'ai confiance en cela." Invité devant le Parlement espagnol, le responsable souligne l'urgence à prendre des mesures pour dédommager les victimes. "Elles ne peuvent plus attendre, a-t-il insisté. Ce que nous voulons, ce sont des mesures et des réparations."