Pédocriminalité : plus de 500 cas de recensés dans l'Église espagnole

Un fléau encore trop présent. Plus de 500 cas de violences sexuelles contre des mineurs en son sein ont été enregistrés depuis 2020, a annoncé vendredi l'Église espagnole. Les bureaux, ouverts cette année-là par les diocèses ou par les congrégations pour enregistrer les cas de violences sexuelles sur mineurs, "nous ont permis de connaître de près le drame de 506 personnes à qui nous avons offert et à qui nous voulons offrir dans l'avenir reconnaissance et réparation", a déclaré Mgr Luis Argüello, secrétaire général de la Conférence épiscopale espagnole (CEE). "La grande majorité, 300 [...], concernent des faits ayant eu lieu il y a plus de 30 ans", a-t-il ajouté. En outre, 103 autres cas correspondent à "des personnes (accusées) décédées", a-t-il encore précisé lors d'une conférence de presse.