Peine de mort aux États-Unis : le Texas accusé d'utiliser des substances périmées

Dans le détail, leurs avocats accusaient le Texas de se servir de produits "expirés depuis longtemps" qui "pourraient agir de façon inattendue, obstruer les perfusions intraveineuses pendant l'exécution et causer des souffrances inutiles", selon les informations du dossier judiciaire.

Face au blocage des laboratoires pharmaceutiques, le Texas achète depuis près de dix ans une préparation de pentobarbital que quelques pharmacies étatiques fabriquent, de façon anonyme par peur de représailles, avec un ingrédient en poudre, selon les avocats de MM. Ruiz et Balentine. Lorsqu'elle est congelée, une préparation médicamenteuse stérile comme celle-ci possède une durée d'utilisation de 45 jours, d'après l'experte en pharmacie Michaela Almgren, citée dans la requête des deux condamnés. Or, selon les données consultées par cette dernière, le dernier achat de pentobarbital par les autorités texanes a été effectué en mars 2021. En d'autres termes, n'importe laquelle de ces doses a expiré depuis plus de 600 jours, tandis qu'un autre lot de 2019 est même périmé depuis plus de 1300 jours. Pourtant, ces préparations ont reçu de nouvelles dates d'expiration en septembre et novembre 2023, dénonce le document judiciaire.