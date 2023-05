Le nombre d'exécutions au plus haut dans le monde depuis cinq ans, alerte Amnesty International

Mais c'est bien la Chine qui détient le taux d'exécutions le plus haut du monde, pointe l'ONG. Amnesty International n'a pas pu avoir accès aux chiffres sur l'application de la peine capitale dans le pays, ces données étant "classées secret d'État", et n'a pas pu les inclure au bilan mondial. Mais elle peut affirmer grâce aux informations obtenues de militants que "des milliers de personnes continuaient d'être exécutées et condamnées à mort dans ce pays en 2022".

Vient ensuite l'Iran et ses 576 exécutions au cours de l'année dernière, en augmentation de 60% par rapport à 2021 où 341 avaient été condamnées à mort. Une hausse qui s'inscrit dans un contexte de manifestations depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre, violemment réprimées par le régime. La peine de mort reste alors la dernière arme du pouvoir pour mettre fin au mouvement de contestation.