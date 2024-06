Le hajj, grand pèlerinage musulman, s'est tenu la semaine dernière en Arabie saoudite. Les températures extrêmes avaient atteint les 51,8 degrés. Depuis, le bilan ne cesse de s'alourdir, et s'élève désormais à plusieurs centaines de morts.

Le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 900 fidèles sont morts pendant le hajj, le grand pèlerinage musulman qui s'est tenu la semaine dernière en Arabie saoudite, la plupart en raison de la canicule. La majorité des pèlerins tués sont de nationalité égyptienne, d'après un diplomate arabe à l'AFP, qui a fait état d'au moins 600 morts à cause "de la chaleur".

Précédemment, d'autres diplomates avaient fait état d'au moins 323 Égyptiens décédés pendant le hajj, qui s'est déroulé de vendredi 14 à dimanche 16 juin, en plein été, où les températures avaient atteint les 51,8 degrés Celsius. Le nouveau bilan égyptien porte à 922 le nombre total de morts comptabilisés jusqu'à présent, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données fournies par différents pays.

Quatre fois plus de morts que l'année dernière

Parmi ces centaines de morts, 68 sont des ressortissants indiens. "Certains sont dus à des causes naturelles, nous avons eu de nombreux pèlerins âgés. D'autres sont dus aux conditions météorologiques, c'est ce que nous supposons", a déclaré un diplomate d'un pays asiatique en Arabie saoudite, sous couvert d'anonymat. 60 décès de Jordaniens ont également été annoncés par des diplomates arabes.

Ce rite annuel, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, s'est déroulé cette année encore en plein été dans l'une des régions les plus chaudes de la planète. L'Indonésie, l'Iran, le Sénégal, la Tunisie et le Kurdistan irakien ont également signalé des décès, sans en préciser la cause pour la plupart.

L'année dernière, plus de 200 pèlerins avaient péri, la plupart originaires d'Indonésie. Les autorités saoudiennes ont affirmé avoir soigné plus de 2700 pèlerins souffrant de stress thermique durant la seule journée de dimanche, mais n'ont pas fourni d'informations sur les décès. Plus de 1,8 million de musulmans ont participé au hajj cette année, dont 1,6 million venus de l'étranger, selon les autorités saoudiennes.

Le pèlerinage, qui se déroule sur plusieurs jours dans l'ouest du royaume désertique, subit de plus en plus les effets du changement climatique, a averti une étude saoudienne publiée en mai selon laquelle les températures sur les sites où se déroulent les rituels augmentent de 0,4 degré Celsius tous les dix ans.