Au moins 14 pèlerins jordaniens et cinq iraniens sont morts en Arabie saoudite pendant le grand pèlerinage annuel du hajj. Celui-ci se tient actuellement sous une chaleur accablante : 51,8° ont été enregistrés ce lundi. Plus de 2700 cas d'épuisement dus la chaleur ont été recensés pour la seule journée de dimanche.

Le pèlerinage du hajj en deuil. Ce rite annuel, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, a entrainé la mort d'au moins 22 personnes, selon les autorités de plusieurs pays. En cause : un pic de chaleur, avec des températures avoisinant les 49°C ce lundi 17 juin.

"Quatorze pèlerins jordaniens sont morts et 17 autres ont disparu lors de l'accomplissement des rituels du hajj", a déclaré dimanche le ministère jordanien des Affaires étrangères. Le chef du Croissant-Rouge iranien a pour sa part indiqué que "cinq pèlerins iraniens avaient perdu la vie (...) à La Mecque et à Médine au cours du hajj cette année", sans préciser dans l'immédiat les circonstances entourant leur mort.

Les autorités encouragent à "la prévention"

Ce bilan va-t-il s'alourdir ? Avec environ 1,8 million de pèlerins, dont 1,6 million venant de l'étranger, les autorités saoudiennes sont en tout cas sur le qui-vive. Plus de 2700 cas d'"épuisement dus la chaleur" ont été recensés pour la seule journée de dimanche, a indiqué le ministère de la Santé à la fin du grand pèlerinage.

La température, elle, devrait battre encore des records. Lundi, la météo saoudienne a indiqué sur X que la température avait atteint 51,8 degrés à La Mecque.

"La prévention est importante, et les pèlerins ne doivent pas sortir aux heures les plus chaudes, sauf en cas de nécessité, ou utiliser un parapluie", a souligné le ministère saoudien de la Santé dans un communiqué cité par la chaine de télévision d'État El-Ekhbariya. "Nos consignes sanitaires pour les jours à venir sont claires et simples : porter un parapluie, boire régulièrement de l'eau et éviter de s'exposer au soleil", a-t-il renchéri.