Pénurie d'huile de tournesol : que sait-on d'une vidéo montrant des rayons pleins au Maroc ?

En fait, durant la semaine du 25 avril, plusieurs internautes ont diffusé les images des stocks d'huile qu'ils trouvaient dans leur supermarché dans certains pays du Maghreb. Et ce, afin de tordre le cou à l'idée reçue selon laquelle la pénurie actuelle en France serait liée au ramadan. Car pendant plusieurs jours, la responsabilité des consommateurs musulmans a été mise en cause après qu'un extrait d'un reportage de BFM Paris est devenu viral sur les réseaux sociaux. Sur l'illustration de rayons d'huile vides, le journaliste expliquait en effet que le phénomène était causé "dans un premier temps, par l'arrivée du ramadan", citant, par exemple, la préparation des "beignets traditionnels de rupture du jeûne". Un rapprochement qui n'a pas plu aux consommateurs de confession musulmane, qui ont tenu à prouver le contraire. Et notamment à grands coups de vidéos, comme celle ci-dessous.