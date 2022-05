Pénurie de lait pour bébé aux États-Unis : des mères proposent de donner leur lait à des parents désespérés

Ces dernières semaines, elles ont bénéficié d'un regain d'intérêt inespéré. À commencer par les mères qui proposent de donner leur lait maternel. À Newton, dans le Massachussetts, la Mothers' Milk Bank Northeast, recevait d'ordinaire environ 30 à 50 appels par mois de personnes souhaitant faire un don, remarque l'Associated Press. Avec les pénuries des derniers jours, 35 appels de donateurs potentiels ont été reçus durant la seule journée de jeudi 12 mai.

"Il est intéressant de voir que les premières réponses que nous ayons reçues viennent de donneurs potentiels, remarque Deborah Youngblood, directrice exécutive de la banque, interrogée par l'agence de presse américaine. Donc les gens ont répondu à la pénurie de lait infantile avec une sorte de réponse étonnante et compatissante du type : 'Comment puis-je faire partie de la solution ?'".

L'une d'elles, Kayla Gillespie est âgée de 38 ans et mère de trois enfants et a déjà fait un premier don à la Mothers' Milk Bank il y a six ans. Un total de près de 70 litres à l'époque. Elle n'avait pas l'intention de recommencer, jusqu'à ce qu'elle entende parler de la pénurie en cours. "J'ai beaucoup de chance de pouvoir produire du lait, alors j'ai senti que je devais faire quelque chose", a-t-elle expliqué à AP.