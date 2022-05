Pénuries : après le blé, l'Inde restreint ses exportations de sucre

Le deuxième producteur et exportateur mondial de sucre après le Brésil va plafonner les exportations de cette denrée à 10 millions de tonnes entre octobre et septembre, selon un communiqué du ministère de l'Alimentation. La décision, qui vise à "maintenir la disponibilité intérieure et la stabilité des prix pendant la saison sucrière", entrera en vigueur à partir du 1er juin. Au cours de cette campagne de commercialisation, les exportations de sucre devraient atteindre un niveau record grâce notamment à des contrats signés pour environ 9 millions de tonnes, dont 7,8 millions de tonnes ont déjà été expédiées.