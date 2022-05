Pénuries : l'Inde cesse ses exportations de blé, le G7 s'insurge

Les ministres de l'Agriculture du G7, réunis à Stuttgart, ont critiqué la décision indienne, en appelant à "maintenir les marchés ouverts". "Si tout le monde commence à imposer de telles restrictions à l'exportation (...)", a développé le ministre allemand de l'Agriculture en clôture du sommet "cela ne fera qu'aggraver la crise et nuira aussi à l'Inde et à ses agriculteurs". Les stocks de céréales et d'oléagineux ukrainiens sont bloqués dans les ports du pays sous blocus, tandis que la guerre a déjà compromis l'essentiel des prochaines récoltes.