Perdue dans la brousse en Australie, elle survit pendant 5 jours avec une bouteille de vin et des bonbons

Dans son véhicule : des sucreries et une bouteille de vin qu'elle comptait offrir à sa mère, alors qu'elle ne boit pas. Elle se trouvait à environ 60 km de la ville la plus proche. En raison de problèmes de santé, elle n'a pas pu marcher loin, restant près de sa voiture. "Elle a fait preuve de bon sens pour rester avec sa voiture et ne pas s'égarer dans la brousse, ce qui a permis de la retrouver", selon les autorités. La police l'a retrouvée, saine et sauve, cinq jours plus tard, le jeudi 4 mai, en survolant la zone.