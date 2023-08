Pérou : au moins 13 morts dans la chute d'un autocar sur une route des Andes

"Nous faisons état de treize morts et cinq grièvement blessés après l'accident et la chute d'un bus dans un précipice sur l'autoroute Los Libertadores", a déclaré à l'AFP un officier du commissariat du district de Huytará à Huancavelica. La police et les pompiers sont intervenus sur les lieux de l'accident pour récupérer les corps des victimes.

"Les corps sont éparpillés. Les pompiers et la police assurent l'opération de sauvetage", a déclaré le chef du réseau de santé Huaytará, Alvino Rojas à la chaîne d'État TVPerú. Les blessés graves ont été transférés dans la ville de Pisco.

Les accidents de la route sont fréquents au Pérou en raison notamment des excès de vitesse et du mauvais entretien des voies.