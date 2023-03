"Comme ma petite amie" : depuis 30 ans, il vivait avec une momie qu'il transportait dans un sac

Mais selon des experts, le corps a été embaumé il y a 600 à 800 ans et il s'agissait de celui d'un homme âgé d’au moins 45 ans et non d'une femme, comme l'avait supposé Julio César Bermejo. La momie était enveloppée dans des bandages en position fœtale, ce qui est typique de nombreuses sépultures préhispaniques de la région, indique le quotidien espagnol. La police a finalement saisi "La Juanita" et l'a remise au ministère péruvien de la Culture, indique de son côté la BBC.

Julio César Bermejo a été arrêté et fait l'objet d'une enquête pour d'éventuels crimes contre le patrimoine culturel du Pérou. Le jeune homme de 26 risque une peine d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans de prison pour ce délit.