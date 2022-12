Pérou : des policiers déguisés en Père Noël et en lutins arrêtent des trafiquants de drogue

"C'est la période de Noël et avoir un Père Noël dans les rues n'attire pas l'attention". À Lima, capitale du Pérou, la police nationale a profité des fêtes de fin d'année et de l'atmosphère festive pour mener une intervention de taille contre le trafic de drogue, comme l'a expliqué à America TV, lundi 19 décembre, le colonel David Villanueva.

Deux jours plus tôt, des agents s'étaient déguisés en Père Noël et ses lutins afin de passer inaperçus dans le quartier de Surquillo et d'y arrêter quatre trafiquants de drogue présumés. Le quartier est l'une des zones les plus sensibles de la capitale, certains secteurs de Surquillo étant surnommés "Chicago Chico", en référence aux bandes violentes qui opéraient dans la ville américaine de Chicago dans les années 1920.