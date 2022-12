Pérou : le président Pedro Castillo destitué et placé en détention

En plus de ce chaos institutionnel, la justice a ouvert plusieurs enquêtes pour des soupçons de corruption ou de trafic d'influence impliquant directement le président Castillo ou son entourage. Des perquisitions ont eu lieu au secrétariat général de la présidence et même dans la résidence familiale des Castillo. La justice a même déposé un recours constitutionnel l'accusant du délit d'organisation criminelle de corruption, une première pour un chef de l'État dans le pays. Au total, il fait l'objet de six enquêtes distinctes, mais bénéficiait, jusqu'à sa destitution, de l'immunité présidentielle.

La nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, une avocate de 60 ans issue du parti de Castillo, a fait savoir, dès son investiture, sa volonté de former un gouvernement d'ouverture ou appeler à des élections anticipées. D'ici là, elle pourra rester à la tête du pays jusqu'à juillet 2026, date de fin du mandat de Castillo.