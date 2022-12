Tensions au Pérou : le quai d'Orsay exhorte les Français à ne pas s'y rendre

La France suit "avec préoccupation" la situation au Pérou où les violences ont fait plus d'une vingtaine de morts et des centaines de blessés. "Nous demandons l'arrêt immédiat des violences et la reprise du dialogue pour qu'une issue pacifique soit trouvée dans le respect de l'État de droit et de la Constitution", a par ailleurs déclaré le porte-parole du ministère français. "Nous appelons l'ensemble des acteurs à s'engager dans les réformes politiques nécessaires à la résolution de la crise et à la stabilité démocratique du pays".