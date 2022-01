"Désastre écologique" : une marée noire souille les plages du Pérou

L'accident a eu lieu lors du déchargement des barils d'un tanker. L'entreprise a d'abord évoqué un "déversement limité", indiquant au parquet que la quantité concernée ne dépassait pas 7 galons, soit 0,16 barils. Un constat rapidement contredit par le ministre de l'Environnement, qui a avancé le nombre de 6 000 barils déversés dans l'océan Pacifique.

Outre une vingtaine de plages polluées, "cette terrible situation met en péril la flore et la faune dans deux aires naturelles protégées", la réserve nationale du système des îles et îlots et la zone protégée d'Ancon.

Le gouvernement péruvien a réclamé mercredi des dédommagements à Repsol, alors que la marée noire a touché plus de 174 hectares - l'équivalent de 270 terrains de football - sur le littoral et 118 hectares en mer, selon les autorités.