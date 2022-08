Perquisition chez Trump : le FBI alerte sur une hausse des menaces envers les forces de l'ordre

Le FBI et le Département de la Sécurité intérieure des États‑Unis ont publié, vendredi 12 août, une note destinée à l'ensemble des forces de l'ordre du pays. Elle met en garde contre une augmentation des menaces violences depuis la perquisition de la résidence de Mar-a-Lago de l'ex-président américain, Donald Trump.

"Le FBI et le DHS souhaitent s'assurer que les forces de l'ordre, les tribunaux et le personnel gouvernemental sont conscients de l'éventail des menaces et des incidents criminels et violents", explique le document. Certaines des menaces étaient "spécifiques dans l'identification des cibles, des tactiques ou des armes proposées" et a également fait mention du juge qui a autorisé la perquisition.

Le FBI a aussi constaté "une augmentation des menaces violentes publiées sur les réseaux sociaux contre des fonctionnaires fédéraux". Vendredi 12 août, un homme de 42 ans équipé d'un gilet par balle a, par ailleurs, été abattu par la police après avoir tenté de pénétrer dans le bureau extérieur du FBI à Cincinnati (Ohio). Quelques heures avant son décès, il avait publié son intention de tuer des agents fédéraux sur Truth Social, le réseau social créé par Donald Trump après son bannissement de Twitter.