Perquisition chez Trump : l'ex-président demande au FBI de restituer certains documents saisis

"Oh génial ! On vient d'apprendre que le FBI, lors de son désormais célèbre raid de Mar-a-Lago, a pris des boîtes contenant des informations confidentielles 'avocat-client', ainsi que des informations protégées par le 'privilège exécutif' [qui permet de protéger certains échanges entre le président américain et ses conseillers, NDLR], qu'ils n'auraient pas dû prendre en toute connaissance de cause", a-t-il écrit, en s'appuyant apparemment sur une information de la chaîne conservatrice Fox News, publiée samedi soir. Donald Trump "demande respectueusement que ces documents soient immédiatement retournés à l'endroit d'où ils ont été pris. Merci !".