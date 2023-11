Glyphosate prolongé pour 10 ans dans l'UE : d'un continent à l'autre, des règles différentes

La Commission européenne a annoncé jeudi qu'elle allait renouveler l'autorisation du glyphosate dans l'UE pour 10 ans. Une décision qui contraste avec la tendance observée dans plusieurs pays, qui multiplient les restrictions et les interdictions.

Le glyphosate joue les prolongations. L'Union européenne a décidé ce jeudi de prolonger, pour dix ans, l'usage de ce désherbant controversé. Une décision qui contraste avec plusieurs pays qui, aux quatre coins du monde, ont multiplié les interdictions et restrictions d'usage.

En Europe, des positions variant d'un pays à l'autre

Si le glyphosate n'est pas interdit sur le Vieux continent, plusieurs pays font néanmoins cavaliers seuls. Aux Pays-Bas et en Belgique, son utilisation est interdite pour les particuliers. Au Portugal, son usage est interdit dans les espaces publics. En République tchèque, il est limité depuis 2019. En Allemagne, le contrat de coalition signé fin 2021 par les sociaux-démocrates (SPD), les Verts et les libéraux (FDP) stipulait que le glyphosate serait "retiré du marché d'ici à la fin 2023". Des premières limitations sont entrées en vigueur en 2020 avec une interdiction dans les espaces publics (parcs, terrains de sports, cours d’école, etc.) et dans les jardins des particuliers.

Le Luxembourg, qui avait interdit la commercialisation du produit fin 2020, a été contraint de lever l'interdiction en 2023 sur décision de justice. Situation comparable en Autriche : un vote du parlement pour bannir le glyphosate a été annulé fin 2019 en raison d'un vice de procédure.

Quid de la France ? Emmanuel Macron s'était engagé en 2017 à sortir du glyphosate "au plus tard" début 2021, avant de revenir sur sa promesse. Depuis, Paris s'est fixé comme objectif de sortir de l'essentiel des usages du désherbant. En 2020, l'agence sanitaire française Anses a toutefois annoncé des restrictions progressives pour son usage dans l'agriculture, son utilisation par les particuliers étant prohibée depuis 2019.

Aux Etats-Unis, un chèque pour éviter des ennuis judiciaires

Monsanto et sa maison-mère allemande Bayer sont empêtrés dans de multiples et coûteuses procédures judiciaires aux Etats-Unis, liées à l'utilisation du désherbant Roundup. Le groupe a conclu en 2020 un accord à 10 milliards de dollars pour solder les poursuites de ses anciens utilisateurs. Mais dans ce pays le glyphosate demeure en vente, même si des restrictions locales limitent son usage. En 2019, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) avait réaffirmé que le glyphosate n'était "probablement pas cancérigène pour les humains".

En Amérique latine, de vaines procédures juciaires

Le Mexique s'est engagé début 2021 vers une interdiction progressive du glyphosate jusqu'à un bannissement total à compter du 31 mars 2024. En Colombie, les épandages de glyphosate pour détruire les plantations de coca ont été suspendus pour raison sanitaire en 2015 puis réautorisés sous conditions à partir de 2020.

Au Brésil, le glyphosate a été l'objet d'une brève bataille judiciaire en 2018, une juge suspendant les nouveaux produits à base de glyphosate avant qu'un tribunal saisi par le gouvernement n'annule sa décision. Au Salvador, l'herbicide a fait partie d'une liste de 53 produits pour l'agriculture interdits en 2013. Mais l'interdiction a ensuite été levée.

En Asie, une interdiction levée faute de preuve

Au Sri Lanka, l'herbicide, soupçonné de provoquer une nouvelle maladie, chronique, des reins parmi les habitants des zones de production de riz, a été interdit à partir de juin 2015. Mais face à l'absence d'études associant directement le glyphosate à cette maladie, l'interdiction a été partiellement puis totalement supprimée en novembre 2021. En avril 2019, le Vietnam a annoncé une interdiction de l'utilisation du glyphosate, entrée totalement en vigueur à la mi-2021.