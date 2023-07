Avec des rafales à 185 km/h, le super typhon Doksuri inquiète les Philippines

Les Philippines sont frappées en moyenne par 20 tempêtes majeures chaque année, provoquant la mort de centaines de personnes, mais aussi du bétail. Un phénomène intense, qui accentue l'état de pauvreté de vastes régions. Et qui ne devraient pas diminuer. Les scientifiques ont prévenu que ces tempêtes, qui détruisent aussi des infrastructures essentielles, deviennent de plus en plus puissantes en raison du changement climatique.