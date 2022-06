Philadelphie, Chattanooga... les États-Unis endeuillés par plusieurs fusillades ce week-end

En parallèle, deux personnes sont mortes par balles lors d'une fusillade à Chattanooga, dans le Tennessee (sud). "Plus d'un tireur était impliqué", a indiqué la cheffe de la police locale, Celeste Murphy, sans donner plus de détails. Un troisième individu a été percuté par un véhicule, en marge de ces coups de feu. Il a succombé à ses blessures.

Ces dernières semaines, le pays est marqué par une flambée de violences par armes à feu. La tuerie dans une école au Texas le 24 mai (19 enfants et deux enseignantes tués) a particulièrement marqué les esprits. Depuis, plus d'une vingtaine de fusillades ont eu lieu, rapporte l'association Gun Violence Archive. Le 14 mai, un homme blanc se définissant comme "raciste" et "antisémite" a ainsi tué dix personnes noires dans un supermarché de Buffalo, à la frontière entre les États-Unis et le Canada. De même, quatre personnes ont été tuées lors d'une fusillade dans un hôpital de Tulsa (Oklahoma).