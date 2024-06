Le mont Kanlaon, au centre des Philippines, est entré en éruption ce lundi, selon l'agence locale de volcanologie. Les autorités ont alerté les riverains en les incitant à porter des masques en raison du risque de retombée de cendres volcaniques et des émanations de gaz.

Les Philippines retiennent leur souffle après l'éruption du mont Kanlaon. Ce volcan du centre du pays s'est réveillé ce lundi 3 juin, projetant un panache de cendres de 5 kilomètres dans les airs.

L'éruption du Kanlaon, situé sur l'île de Negros, s'est produite peu avant 19h00 (13h00 heure de Paris) et a duré six minutes, a déclaré l'agence locale de volcanologie. "Une éruption explosive (...) a produit un panache volumineux et incandescent", a indiqué l'Institut philippin de volcanologie et sismologie, élevant le niveau d'alerte de un à deux sur une échelle de cinq. L'institut a également fait état de la survenue probable de coulées de cendres, de roche et de gaz, appelées coulées pyroclastiques, sur les flancs du volcan.

Joe Alingasa, un responsable des secours de la municipalité de San Carlos, a indiqué que les autorités avaient l'intention d'évacuer "aussi vite que possible" environ 500 familles résidant au plus près du volcan. "Nous avons également apporté des masques, parce que les habitants ont fait état d'une forte odeur de soufre dans la zone", a-t-il expliqué.

Les Philippines sont situées sur la "ceinture de feu" du Pacifique, constituée de plus de la moitié des volcans du globe. Le Kanlaon est un des 24 volcans actifs de l'archipel.

Les éruptions peuvent être dévastatrices, avec des coulées et des retombées de cendres qui présentent un danger pour la population. Les coulées pyroclastiques sont constituées de gaz, de cendres et de blocs rocheux qui dévalent les flancs d'un volcan et brûlent tout sur leur passage. Des coulées de boues peuvent également survenir par la suite à l'occasion de fortes pluies, qui peuvent ensevelir des villages entiers sous les sédiments volcaniques.