Cette image de sauveteur très relayée après le séisme en Turquie... a été créée par une IA

Si ce "fake" ne cause dans l'absolu que peu de tort et s'inscrit dans un mouvement de solidarité, l'essor de l'IA suscite dans le même temps d'importantes questions et des craintes légitimes. Les images très réalistes créées par un Breton ces dernières semaines, montrant un policier enlacer une manifestante, s'avèrent très convaincantes. Elles pourraient sans mal berner des internautes peu attentifs ou qui les consultent sur un écran de petite taille.

Des chercheurs spécialisés dans la diffusion des fake news redoutent par ailleurs que les IA permettent à l'avenir de venir au support de campagne de désinformation. S'intéressant de près au sujet, Tristan Mendès France met par exemple en avant une série d'images montrant un avion s'étant écrasé au sol et très endommagé. Aucune des photos n'est réelle, avertit-il, puisqu'elles ont en réalité été conçues par le programme DALL-E. Dès lors, on peut entre autres craindre que de fausses images de cadavres puissent aussi être générées dans le cadre de conflits. Il s'agirait alors d'éléments susceptibles de servir la propagande ou de justifier de représailles. Une partie de ces images apparaît dès aujourd'hui compliquée à identifier comme des faux, mais les progrès technologiques laissent à croire que la distinction avec des photographies authentiques sera de plus en plus délicate à mesure que les programmes vont se perfectionner.