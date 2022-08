Photos du crash mortel de Kobe Bryant : 31 millions de dollars de dommages et intérêts

Des adjoints du shérif ainsi que des pompiers dépêchés sur le lieu de l'accident en janvier 2020 avaient pris des clichés sur place, y compris des photos des restes déchiquetés du mythique basketteur et de sa fille de 13 ans, Gianna, également décédée dans le drame. Si les photos n'ont pas été diffusées dans la presse ou sur les réseaux, elles avaient été montrées à des personnes extérieures à l'affaire, par des secouristes et des membres du bureau du shérif. Au cours du procès, Vanessa Bryant, la veuve de la superstar des Lakers, et Chris Chester, dont l'épouse et la fille sont également décédées dans le crash, avaient raconté leur peur constante que les images soient dévoilées un jour au grand public sur internet.