PHOTOS - Égypte: 2.000 têtes de béliers momifiées découvertes dans le temple de Ramsès II

C'est un décor étonnant qu'ont mis à jour des archéologues. Plus de 2.000 têtes de béliers momifiées datant de l'ère ptolémaïque ont été découvertes dans le temple de Ramsès II, dans la cité antique d'Abydos, dans le sud de l'Égypte, ont annoncé dimanche les autorités.

Des momies de brebis, de chiens, de chèvres, de vaches, de gazelle et de mangoustes ont été également exhumées par une équipe de New York sur ce site célèbre pour ses temples et ses nécropoles, a annoncé le ministère des Antiquités et du Tourisme dans un communiqué.