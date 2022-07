PHOTOS - Découvrez la totalité des incroyables images de l'univers captées par le télescope spatial James Webb

En combinant les données obtenues précédemment grâce à d'autres télescopes et celles par James Webb, "nous serons probablement capables de détecter de la vapeur d'eau" dans son atmosphère, a estimé auprès de l'AFP José A. Caballero, astronome au Centro de Astrobiologia en Espagne et spécialiste des exoplanètes. Ces données "seront intéressantes pour moi pour voir les capacités du télescope et des instruments", a-t-il ajouté, même s'il considère cette première exoplanète comme un peu "ennuyeuse", et a hâte que de plus petites et moins chaudes soient observées.