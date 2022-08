PHOTOS - Californie : la progression foudroyante de l'incendie "McKinney", qui a déjà fait deux morts

Le plus vaste incendie de l'année en Californie, qui a forcé des milliers de personnes à évacuer leur domicile et avait déjà dévasté plus de 20.000 hectares de la forêt de Klamath, lundi 1er août, a fait deux morts, selon les autorités locales. L'incendie, baptisé "McKinney", échappe encore à tout contrôle, malgré le déploiement de plus de 600 pompiers.