PHOTOS - États-Unis : les images saisissantes de l'incendie qui menace le parc national de Yosemite

D'après Daniel Swain, climatologue de l'université de Los Angeles, le feu "s'est propagé de manière importante dans presque toutes les directions", "dans un contexte de forte charge combustible et de sécheresse extrême". Ce feu est l'une des conséquences les plus dramatiques de la vague de chaleur qui touche les États-Unis ce weekend, dans une zone localisée entre la Californie et l'Oregon à l'ouest mais de manière beaucoup plus étendue dans le centre et le nord-est. "La série d'incendies de forêt relativement modestes et non destructeurs qui a sévi en Californie jusqu'à présent cette saison semble terminée", a-t-il ajouté.