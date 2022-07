PHOTOS - États-Unis : les images impressionnantes des inondations meurtrières au Kentucky

Certaines régions du Kentucky ont reçu quelque 20 centimètres de pluie en 24 heures, et d'importantes nouvelles précipitations sont attendues jusqu'à vendredi soir, et l'alerte inondation a été maintenue. Les maisons de la ville de Jackson ont été entièrement inondées par la montée des eaux. "Je connais au moins 10 à 15 familles dans un rayon d'un mile qui ont tout perdu", a affirmé une habitante sur CNN ajoutant que "sa maison de trois chambres avait été emportée par les inondations soudaines. "

Avec le réchauffement de la planète provoqué par les activités humaines, l'atmosphère contient plus de vapeur d'eau, augmentant les risques d'épisodes de fortes précipitations, selon les scientifiques. Ces pluies, associées à d'autres facteurs liés notamment à l'aménagement du territoire, favorisent les inondations. Dans le même temps, dans d'autres régions des États-Unis, les conditions de sécheresse éclair s'intensifient dans les plaines du sud. "Les températures dans la région étaient généralement de 2 à 8 degrés plus chaudes que la normale, les lectures les plus chaudes se produisant dans l'Oklahoma, le Texas, le nord de l'Arkansas et la moitié ouest du Tennessee", a écrit le US Drought Monitor.